Arrivano rassicurazioni in merito ai pagamenti degli stipendi. La Cisal diffonde una nota dove spiega l'esito di un incontro con i vertici aziendali.Dopo il sit in di protesta che ieri i lavoratori hanno sostenuto davanti la sede del call center di Catania, la dirigenza aziendale ha ricevuto il nostro segretario Gulisano insieme ad una delegazione di lavoratori, concordando un piano di rientro delle retribuzioni arretrate dovute ai lavoratori. Oggi con nostra grande soddisfazione l'azienda ha confermato ai lavoratori che salderà le somme dovute in 2 tranche, una prima tranche pari al. 50% già questo Venerdì ed il saldo il prossimo Venerdì. Ci riteniamo più che soddisfatti per il risultato ottenuto, soprattutto ci soddisfa l'atteggiamento che l'azienda ha dimostrato prendendo atto dell'errore commesso e con la quale abbiamo programmato una serie di incontri per poter garantire, anche con la volontà della stessa azienda, la tranquillità dei lavoratori.