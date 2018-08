La coppia stava spingendo un carrello per la spesa contenente materiale elettrico del valore (in seguito quantificato) di circa 5000 euro. I due ladri, notata la pattuglia, hanno abbandonato il suddetto carrello e sono scappati. I poliziotti hanno bloccato la donna in via Domenico Tempio. In ausilio è giunta anche una pattuglia del Commissariato Centrale che si è posta alla ricerca dell'uomo la cui descrizione era stata diramata dalla sala operativa: l’uomo è stato poi raggiunto e bloccato in via Stella Polare dallo stesso equipaggio del Commissariato.