Il progetto di un Catania solido a partire dalle fondamenta dei giovani talenti, prosegue. Quest’oggi, la presentazione del team che ha l’obiettivo di forgiare i ragazzi, preparli e - perchè no - condurli a conquistare qualcosa di importante. La squadra è composta dal nuovo Responsabile Marcello Pitino, dal Coordinatore dei Tecnici Maurizio Pellegrino, dal Coordinatore dei Preparatori Atletici professor Giovanni Petralia ed dal Coordinatore dei Preparatori dei Portieri Emanuele Manitta.Ringraziamo Dario Scozzari che si è messo a disposizione in un ruolo non suo, nell'emergenza, completando un ottimo lavoro e che adesso torna alle precedenti mansioni di osservatore all'estero; oggi presentiamo una struttura rinnovata, nel nostro vivaio, con professionisti che vantano già esperienze di ottimo livello come Marcello Pitino, Responsabile del Settore Giovanile, ed i coordinatori Pellegrino, Petralia e Manitta, che all'indubbia professionalità abbinano anche l'aspetto della partecipazione emotiva per i colori rossazzurri. Il progetto del Catania prevede nel prossimo futuro anche la creazione di una Scuola Calcio ben radicata".