I militari, ieri sera, hanno sorpreso i due uomini mentre erano intenti a rubare cavi di rame da una cabina elettrica all'interno dello stabilimento Italcementi di via Tempio. Nella circostanza, i malviventi avevano già accantonato alcune centinaia di metri di fili elettrici. Gli arrestati sono stati tradotti nel carcere di Piazza Lanza in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.