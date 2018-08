Decine le segnalazioni quotidiane, alcune delle quali arrivate anche in redazione, che descrivono l'aeroporto come un luogo poco sicuro ma soprattutto indecoroso e degradato, dove è possibile andare nel bagno e incontrare qualcuno dedito alla propria igiene personale o intento a lavare i panni. "Volevamo rendere nota l'attuale situazione di degrado e malcostume in cui versa l'aeroporto - scrive a LivesiciliaCatania un tassista in servizio a Fontanarossa - pieno di nomadi che sporcano, bivaccano sotto gli occhi di tutti e nessuna autorità interviene".Oltre a scorgere i segni di un bivacco costante all'esterno dell'area aeroportuale, colpisce la presenza e l'insistenza di donne con spesso in braccio un bambino, che chiedono soldi a chiunque. Noi siamo rimasti appena un quarto d'ora, giusto il tempo di raccogliere qualche testimonianza, e ne abbiamo viste numerose. All'esterno dello scalo, poi, la situazione sembra anche peggiore, con chi staziona letteralmente intorno le biglietterie in attesa di domandare la monetina al turista o al viaggiatore di turno.Tentativi di scippi e borseggi, secondo quanto affermato, sarebbero all'ordine del giorno, così come le lamentele da parte di utenti e lavoratori, e questo nonostante il campo Fontanarossa di fronte l'aeroporto, allestito dall'ex sindaco Stancanelli per ospitare le persone che vivevano all'interno dell'ex Palazzo delle Poste, sia stato liberato già da tempo e nonsotante le reiterate richieste alle istituzioni da parte dell'amministratore delegato della Sac, Gaetano Mancini, di interventi reali per restituire sicurezza e decoro al Vincenzo Bellini, il più importante aeroporto della Sicilia.e i flussi turistici sono in diminuzione - che ieri mattina ha organizzato una conferenza di servizi proprio per coinvolgere, oltre al Comune, anche Provincia e Sac, per affrontare la situazione. Il gruppo coordinerà gli interventi riguardanti la sicurezza - compresa la presenza di Vigili urbani, la viabilità, il decoro, la pulizia, in quell’Aeroporto di Catania che è il biglietto da visita della città. Una proposta lanciata dal sindaco Bianco per unire le forze e procedere speditamente.città - come ad esempio la piazza di San Giuseppe La Rena - che rappresentano uno spettacolo altrettanto indecoroso, è l'assessore al Decoro urbano, Salvo Di Salvo, a rispondere. "Abbiamo avviato un ragionamento per, da una parte, bonificare le aree pubbliche dove si sono insediati i Rom - spiega a LivesiciliaCatania - ma occorre realizzare il campo di transito per contrastare questo fenomeno, purtoppo sempre più diffuso, nonostante i numerosi provvedimenti messi in atto. Faremo in modo - aggiunge - che i tempi di intervento siano contenuti, ma è chiaro che bisogna lavorare assiduamente sulle soluzioni, anche attraverso un fitto dialogo con il terzo settore. Non cìè dubbio che il problema vada affrontato e risolto - conclude - e non con soluzioni tampone che non tutelano l'immagine della città".