. L'incendio, scoppiato per cause ancora da accertare, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Per i Vigili urbani le fiamme sarebbero divampate dai cassonetti limitrofi all’area per poi avvicinarsi, velocemente, ai palazzi della zona. A segnalarci l'accaduto un lettore, Giuseppe Randelli, che ha inviato le foto che illustrano l'intervento.