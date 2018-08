Il Colonnello Missaglia, al comando da giugno 2011, porgendo il suo saluto alle Autorità convenute, ha ripercorso i due anni di comando ricordando, tra tutti, l’impegno dell’aeroporto militare di Sigonella durante la crisi libica e il positivo rischieramento dell’aviazione commerciale durante la chiusura dell’aeroporto civile di Fontanarossa. Infine, rivolgendosi al personale del 41° Stormo schierato, ha sottolineato, che “solo grazie al vostro diuturno e silenzioso operare è stato possibile raggiungere tutti i traguardi fissati. Con voi ho condiviso grandissimi sforzi che ci hanno peraltro permesso di raccogliere anche incredibili soddisfazioni”. Il Colonnello Missaglia sarà trasferito alla Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica di Roma.l’impegno di “agire sempre con la consapevolezza delle responsabilità e tenendo ben saldo il timone del glorioso 41° Stormo all’interno del solco che le Superiori Autorità decideranno di tracciare”. Infine, il Colonnello Sicuso si è rivolto al personale dello Stormo dicendo, con emozione, che “come vostro Comandante, vorrò essere il primo, davanti a Voi con il dovere dell’esempio, a servire il nostro Paese, fiero di essere Italiano”.il momento saliente della cerimonia in cui ha avuto “l’onore di stringere tra le mani la pluridecorata Bandiera di Guerra del 41° Stormo, simbolo della Patria, del Reparto e del sacrificio dei suoi caduti, ricevendola dal Col. Missaglia per affidarla nelle mani del Col. Sicuso.: pochi gesti semplici ma che per noi militari densi di significato perché segnano la fine e l’inizio di due successivi capitoli della storia di un Reparto”.per gli ottimi risultati raggiunti ed augurando a Col. Sicuso di poter proseguire sulla stessa strada. Il Colonnello Vincenzo Sicuso giunge al comando del 41° Stormo dopo aver operato per circa 4 anni presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica. In precedenza è stato impiegato presso i gruppi volo del 32° Stormo di Amendola (FG) e del 37° Stormo di Trapani. Ha svolto diversi incarichi in operazioni fuori dai confini nazionali in Albania, Iraq e Afghanistan. Quale pilota militare, ha all'attivo circa 3.000 ore di volo sui velivoli SF-260, MB 339, G91T, G91Y, AMX, Mirage III, Mirage V, F104, F16, MQ1-C Predator A, BR-1150 Atlantic.