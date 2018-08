"Siamo vicini ad uno dei simboli di Catania: per fare sapere a tutti che Catania ci ha abbandonati". Sono i 38 giardinieri della Multiservizi che dal 30 settembre dell'anno scorso sono rimasti senza contratto e, automaticamente, senza stipendio. Loro che per sette anni consecutivi hanno avuto un rapporto di lavoro che è stato prorogato di stagione in stagione, all'improvviso hanno visto svanire ogni possibilità di rinnovo del contratto a tempo determinato. "La legge Monti ci ha messo in ginocchio ma i nostri rappresentanti politici della passata e della nuova amministrazione ci hanno messo in ginocchio", spiegano. Ed ancora: "Noi chiediamo solo il sacrosanto diritto di lavorare ed anche dalla Multiservizi ci siamo sentiti presi in giro".C'era stato detto che il posto era nostro: e mentre noi facevamo i precari, si continuava ad assumere. Siamo stati lasciati soli però adesso pretendiamo delle risposte".