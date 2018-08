Da tale incontro è infatti emerso che tale servizio subirà drastici tagli a danno dei minori provenienti dai quartieri più svantaggiati, poveri e a rischio di dispersione scolastica e delinquenza minorile. Un altro colpo mortale sarà inoltre inflitto all'occupazione di quanti operano con professionalità e competenza all'interno di tali istituti, molti dei quali saranno costretti a chiudere. Si chiede pertanto all'amministrazione comunale di provvedere a recuperare i fondi necessari al mantenimento degli attuali livelli assistenziali attraverso l'utilizzo delle maggiori risorse assegnate dalla Regione al Comune di Catania sul fondo per le Autonomie Locali, che sono superiori di oltre un milione di euro rispetto all'anno precedente. L'Assemblea dei centri educativi associati Uneba, che si è riunita il 2 Settembre u.s. nella sede Provinciale di Catania, ha dichiarato lo stato di agitazione e ha preannunciato l'avvio di azioni di protesta contro il taglio annunciato, a tutela e salvaguardia dei minori e delle famiglie disagiate della nostra città, nonché a difesa del posto di lavoro degli operatori e insegnanti impiegati in detti istituti. Ancora una volta, a causa della crisi economica che ci affligge ormai da diversi mesi, a pagare sono le persone meno agiate e le fasce più deboli.