L’ingresso delle nuove aziende Tech e Geo Ambiente, costituitesi in Ati (Associazione temporanea d’impresa), ha segnato senza dubbio un cambio di passo nel servizio di raccolta dei rifiuti.Nella frazione di Macchia, in via Firenze, cumuli di immondizia giacciono da settimane, probabilmente mesi, nel bel mezzo di una strada. Oltre ai sacchetti di cenere accatastati non si sa da quanto tempo, saltano all’occhio gli ingombranti.Ma basta percorrere pochi metri in avanti per trovare, nascosti tra l’erba, oltre il muretto in pietra che separa la strada da un terreno agricolo, una serie di elettrodomestici in disuso.Non mancano gli pneumatici, abbandonati insieme a numerosi sacchetti colmi di rifiuti in quello che sembra un canale di scolo.“Ho chiesto alla ditta un paio di giorni fa – ha assicurato l’assessore all’Ecologia Salvo Patanè – di provvedere in breve tempo alla rimozione di tutti i rifiuti presenti nell’area”. Ma intanto resta sospeso a Giarre il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti non pericolosi e degli ingombranti. Il comune ionico avrebbe dovuto siglare una convenzione con Riposto per poter usufruire del centro comunale di raccolta di quest’ultimo.L’interruzione di questo importante servizio non agevola di certo il contrasto del fenomeno delle discariche abusive.