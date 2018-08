Su altri importanti temi come le risorse mancanti, riordino legislativo, contratto, è stata convocata per domani una nuova riunione alla Presidenza della Regione. La segreteria unitaria di Fai Flai e Uila di Catania sospende dunque la manifestazione prevista per la giornata di mercoledì, in attesa dell'esito del nuovo incontro."E' un primo, anche se parziale, risultato per quanto attiene l’attività antincendio - commentano i tre segretari provinciali Di Paola, Mannino e Marino- tenuto conto dell’interlocuzione avviata con il Governo. Domani il sindacato unitario reclamerà impegni precisi".