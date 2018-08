Rosario Cavallaro ha le idee chiare su un gruppo, Articolo 4 appunto, in grado di valorizzare il futuro della città di Catania. Si infittiscono così le fila del Movimento creato da Lino Leanza anche nelle varie Municipalità di Catania. Cavallaro, che rivestiva il ruolo di capogruppo nella lista “Bianco per Catania” ha voluto fortemente avvicinarsi al movimento di Leanza: nei giorni scorsi, infatti, il consigliere ha ripetutamente cercato l’On. Leanza "per la credibilità di un movimento giovane, ma con le idee chiare e con un unico vero obiettivo da perseguire: valorizzare una città come Catania". "Adesso - chiosa Cavallaro - possiamo lavorare per risolvere i numerosi problemi che caratterizzano la nostra terra, la quale merita scelte coraggiose e importanti, a partire da una convinta lotta alla disoccupazione e all’esclusione sociale".