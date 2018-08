I militari, giunti in Municipio intorno alle 10, dopo un breve colloquio con il sindaco Roberto Bonaccorsi, hanno chiesto copia di tutti i contratti d’appalto stipulati dall’ente nel biennio compreso tra il maggio 2011 ed il maggio 2013. Nulla di strano se non fosse che si tratta della stessa corposa documentazione acquisita appena tre mesi addietro dagli uffici comunali della II e IV area., rispettivamente Letterio Lipari e Venerando Russo, l’elenco dettagliato dei lavori assegnati dall’ente con affidamento diretto nel biennio in questione. Era stata chiesta, inoltre, copia dei contratti d’appalto e dei relativi importi, e i nominativi di tutte le ditte incaricate e dei responsabili del procedimento.Oggi la stessa documentazione è stata chiesta, e assicura il primo cittadino Bonaccorsi sarà consegnata in pochi giorni, in via Callipoli 81, agli uffici comunali Contratti e Appalti. Nessuna conferma è giunta al momento ma sembrerebbe che alcuni atti non siano stati consegnati lo scorso giugno. Gli investigatori vogliono vederci chiaro e confrontare la documentazione già acquisita con quella richiesta oggi.avviata, secondo indiscrezioni, dopo una serie di esposti nei quali si denunciava l’irregolarità di alcuni appalti, riguarderebbe tra gli altri i numerosi affidamenti per la rimozione della cenere vulcanica e quelli per il trasferimento degli uffici comunali in via Federico II di Svevia.