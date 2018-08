In molti stanno raccogliendo le firme da portare al Vescovo di Catania Mons. Gristina, a cui è stata chiesta udienza per parlare con una delegazione di Maletto.alla presenza delle Autorità Civili e Militari, ma soprattutto, ha trovato il paese pieno di lenzuoli appese ai balconi, alle finestre e in ogni angolo, con frasi a sostegno del Parroco. Una Comunità, quella di Maletto, che si interroga sui reali motivi del trasferimento e che per un anno ha messo da parte anche le celebrazioni del Santo Patrono.ricordando ai giovani che comunque vada, devono restare uniti e seguire l’insegnamento del Signore. Proprio i giovani hanno scritto al Vescovo, ma anche al Santo Padre, Francesco I. Ora si attendo risposte.