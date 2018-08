I militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, già arrestato il 16 febbraio scorso perché trovato in possesso di 20 grammi di marijuana e due bilancini di precisione, e, nonostante il tentativo della convivente 27enne di disfarsi della droga gettandola nello scarico del water, sono riusciti comunque a recuperare alcuni grammi di marijuana, che sono stati sequestrati. La donna è stata denunciata per favoreggiamento personale mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo, su disposizione dall’Autorità Giudiziaria.