Cominciamo da questa mattina quando attorno alle 7 un tamponamento tra due vetture lungo la Tangenziale Ovest in direzione Siracusa ha creato forti rallentamenti al traffico con code chilometriche lungo il tragitto. Per gli occupanti delle due vetture, solo tanto spavento: per il resto, qualche ammaccatura guaribile in pochi giorni. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Stradale di Catania.Da verificare dinamica e condizioni degli automobilisti. Presenti sul luogo del sinistro, gli agenti di Polizia municipale di Misterbianco.Tre, le vetture coinvolte: un piccolo fuoristrada Suzuki e poi una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot 207. La contemporanea manifestazione delle Fiat 500 in corso di svolgimento all’adiacente centro commerciale Etnapolis, avrebbe distratto uno degli automobilisti che rallentando di botto ha terminato col provocare un tamponamento che ha spedito le auto oltre il guardrail, nel terrapieno. Quattro i feriti, in maniera lieve. Forti rallentamenti al traffico e carabinieri della Compagnia di Paternò intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.