Questa mattina, alle 8,30, una donna mentre si avventurava sui grandi massi di pietra lavica, di fronte Piazza Nettuno, ha perso l'equilibrio ed è scivolata. Per pochi metri poteva finire in mare.Gli operatori hanno valutato la situazione ed hanno chiesto l'immediato supporto dei Vigili del Fuoco. A dare supporto anche agenti della polizia. La donna è stata posta in una barella e bloccata, poi è stata lentamente fatta risalire con una carrucola. Una volta sul marciapiede di Viale Ruggero di Lauria è stata trasportata in ambulanza in Ospedale. La donna, sotto shock, ha riportato diversi traumi e ferite.