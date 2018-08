Tutta Acireale si è stretta oggi per l’ultimo saluto per Elio. La Cattedrale, dove si sono svolti i funerali oggi pomeriggio, era gremita dai parenti, dai conoscenti, dai compagni di calcio. Nessuno è voluto mancare. Un’omelia toccante quella di Don Roberto Strano sul valore della vita e il dolore per una giovane esistenza spezzata.Un giro di campo e un applauso scrosciante hanno accompagnato i giocatori dell’Acireale calcio a 5 che hanno alzato il feretro verso l’alto. Un minuto di silenzio e, poi, cori da stadio. Sulla tribuna è apparso uno striscione: “Per sempre nei nostri cuori”. La commozione era palpabile, sorrisi amari e lacrime sui visi di chi ha voluto stringersi nell'ultimo abbraccio a Elio.I funerali in un primo momento erano stati annunciati in un unico rito liturgico, ma probabilmente per scelta della famiglia l'estremo saluto a Dario è stato celebrato ad Aci Catena.. Sul feretro sono state depositate alcune magliette delle squadre sportive care a Dario. Anche ad Aci Catena il calcio è stato il protagonista. In alto la bara di Dario tra gli sguardi di una folla ancora incredula, un intero paese che oggi ha osservato, per decisione del sindaco Ascenzio Maesano, il lutto cittadino. Amici e parenti che attendono notizie da Palermo per le sorti di Giovanni, fratello di Dario coinvolto nell'incidente.che lasciano nel cuore delle loro famiglie e di quanti li hanno conosciuti un vuoto insopportabile.