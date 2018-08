“Da anni Tanasi riveste la qualifica di Segretario Nazionale del Codacons, ed è diventato un punto di riferimento non solo per i cittadini, ma anche per le istituzioni locali, grazie alla sua conoscenza del mondo degli utenti e all’impegno mostrato negli anni a tutela dei più deboli – spiegano le due associazioni – Numerose inoltre le battaglie da lui condotte contro soprusi, violazioni dei diritti dei cittadini e illegittimità in tutti i settori. Caratteristiche queste che, secondo Codacons e Associazione Utenti della Giustizia, fanno di Francesco Tanasi la persona più adatta a diventare portavoce delle istanze dei carcerati, tutelare i loro diritti e la loro dignità, e avviare un processo che renda le carceri siciliane non più luoghi di tortura ma strutture in grado di accogliere e rieducare i detenuti, nel pieno rispetto delle leggi finora sistematicamente violate”.nei giorni scorsi sul tema delle carceri aveva annunciato un esposto Al Comitato Europeo per la Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti di Strasburgo, denunciando la gravissima situazione in cui versano le carceri della regione e i detenuti.