Il più grave, Alfio Pappalardo ventitreenne anche lui di Acicatena è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Civico di Palermo. Il quarto passeggero, Giovanni Leone fratello di Leone, si trova all'ospedale di Cefalu' e non è in pericolo di vita, così come il conducente, Salvo Siracusa, ricoverato a Termini Imerese. L'auto, una Ford Focus, con a bordo i cinque ragazzi, tutti originari di Acireale, è stata completamente distrutta in seguito al violentissimo impatto. È stato necessario l'intervento di un mezzo speciale da Bagheria per spostare l'autoarticolato.guidata da Maria Grazia Milli, sembra infatti che l'auto sia piombata contro l'autoarticolato per scansare una seconda auto, che stava sorpassando il mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Nel momento in cui è avvenuto l'incidente sulla strada si era abbattuto un violento temporale. L'asfalto bagnato è stato fatale.presto tornare a casa, mentre sui social network arrivano già i primi messaggi di cordoglio per chi non ce l’ha fatta. “Unico come sempre - scrive un amico di Elio Rao - educato e amico di tutti,e gran lavoratore !!! Sarai per sempre nel mio cuore !!! Riposa in pace insieme agli angeli come te !!!”alle famiglie per la tragica scomparsa dei due giovanissimi Dario Leone e Elio Rao. Quest’ultimo - afferma - lo conoscevo bene e l'ho visto crescere. Sinceramente addolorato, come l’intera comunità acese che si stringe attorno alle famiglie”.cordoglio alle famiglie dei due giovani scomparsi e ordina Lutto cittadino, domani domenica 8 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00. "Una disgrazia colpisce il nostro comune- afferma. Prematuramente ci lascia Dario Leone, morto a seguito di un incidente stradale, mentre si recava a Palermo per andare ad assistere all'incontro di calcio della nostra Nazionale italiana. Insieme a lui perdeva la vita anche un altro giovane acese. A entrambe le famiglie esprimo il mio cordoglio personale, ho deciso di rinviare l'inaugurazione del campetto di calcio di via Gannelli che doveva celebrarsi stasera alle ore 20,00, e per la giornata di domani domenica 8 settembre ho proclamato nel mio comune il lutto cittadino".