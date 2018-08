In particolare, un equipaggio della Squadra Condor, mentre teneva sotto controllo i due spacciatori che sostavano con fare sospetto in via Buonafede, ha visto giungere a piedi un giovane che ha contattato Vadalà, il quale si è rapidamente diretto verso un furgone parcheggiato, dal quale ha prelevato un involucro di carta argentata e lo ha portato al Costantino.hanno cercato di fuggire in direzioni diverse. Vadala’ è stato subito bloccato nella stessa via Buonafede, Costantino invece ha preso con un balzo una busta dal furgone e l’ha gettata al di là di un cancello di una casa disabitata, proseguendo la fuga in via Giudice dove è stato trovato nascosto dietro le vasche dell’acqua allocate sul tetto di uno stabile. Nel frattempo, è stato recuperato e sequestrato l’involucro lanciato, all’interno del quale vi erano 85 dosi di marijuana per un peso complessivo di grammi135.