MASCALUCIA - I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato Domenico Aiello, 48enne catanese, per tentato furto. Ieri mattina, durante un servizio mirato a prevenire il dilagante fenomeno del furto di rame, i militari hanno notato all’interno del centro sportivo comunale di via Monpilieri, al momento in disuso ma non per questo trascurato, dei movimenti che hanno insospettito la pattuglia che, fatta irruzione all’interno del centro sportivo, ha arrestato l'uomo sorpreso ad asportare materiale ferroso, cavi elettrici, tubi in rame e serramenti. Un secondo uomo, rimasto al momento sconosciuto, è riuscito a fare perdere le proprie tracce. Le indagini sono tuttora in corso al fine di identificare il fuggitivo. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa di essere giudicato con direttissimo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.