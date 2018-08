In mattinata, una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio finalizzato alla prevenzione dei furti nei fondi agricoli del luogo, ha intercettato e, dopo un breve inseguimento, fermato due uomini a bordo di una Fiat Tipo intenti a trasportare 600 chili di uva I.G.P. “Italia”, risultata rubata da un’azienda agricola di Chiaromonte Gulfi (RG). Quanto rinvenuto, che avrebbe fruttato sul mercato oltre 1.500 euro, è stato restituito al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati tradotti nel carcere di Caltagirone, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.