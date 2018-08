Un mezzo di piccola cilindrata, un furgone per il trasporto frutta, si sarebbe ribaltato in seguito ad un urto contro un muro di cemento armato. Una 600 in transito, a quel punto, si sarebbe arrestata - probabilmente per evitare qualcosa al centro della carreggiata. - colpo causando la serie di tamponamenti.il conducente del camioncino dalle lamiere. In totale, i feruiti coinvolti nel sinistro sono 4 ie sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale, in condizioni non gravi. Per il conducente, la prognosi è di 20 giorni.all'entrata della città. I veicoli, che hanno formato una lunga fila, transitano in un solo senso di marcia.