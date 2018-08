Elio Rao, magazziniere dell’Acireale calcio a 5 e Dario Leone, calciatore nella stessa squadra e che in questi giorni sarebbe entrato a far parte del Real Catena, lasciano nel cuore di quanti li hanno conosciuti un sentimento di incredulità e di dolore. Tanti gli amici e conoscenti che, in queste ore, hanno reso omaggio ai due giovani.dell’Acireale calcio a 5, ancora sconvolto per l’accaduto. “Elio era un amico, non un semplice collaboratore - dice Ugo Petrina - un ragazzo solare, affettuoso, disinteressato e molto attaccato alla società così come a a tutta la squadra. Stanotte – prosegue - abbiamo provveduto al riconoscimento della salma, grazie anche alla celerità della Polizia stradale di Caltanissetta, che ci ha accompagnato e che ci ha permesso di riportare Elio a casa. Dobbiamo però ancora renderci conto dell’accaduto – conclude - ma il vuoto che Elio lascia è grande”.subito dopo i due ragazzi verranno portati al Palavolcan, su richiesta dell’Acireale calcio a 5. Intanto, ad Aci Catena, sarà lutto cittadino,il sindaco Ascenzio Maesano, ha espresso cordoglio alle famiglie a nome di tutta la cittadinanza. Nino Garozzo,sindaco di Acireale,si stringe alle famiglie: “Sono veramente addolorato,conoscevo bene Elio,e l’ho visto crescere.L’intera comunità acese si stringe attorno alle famiglie”.