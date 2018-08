E' stato anche membro del Consiglio superiore della Magistratura e ha diretto il Centro per la Riforma dello Stato, fondato con Pietro Ingrao. Il prof Pietro Barcellona si era fatto apprezzare per l’impegno politico e pubblico, numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, a gennaio 2012 aveva ricevuto la candelora d'oro da parte del Comune di Catania. Una figura di spicco dell’Università di Catania, dove ha insegnato diritto privato e filosofia del diritto presso la facoltà di Giurisprudenza., il catanese Giuseppe Berretta, esprimendo il proprio cordoglio per la morte del professore - Perdiamo una delle figure più rappresentative della vita intellettuale del dopoguerra. Giurista insigne, docente universitario e intellettuale a tutto tondo, dotato di straordinaria umanità e generosità, Barcellona è stato per me e per tante generazioni un esempio, anche per il suo impegno nel campo del pensiero della sinistra: un impegno senza confini, libero da condizionamenti e riconosciuto in tutta Italia”."La morte di Pietro Barcellona lascia un vuoto nella comunità accademica e nel mondo della cultur - ha commentato il consigliere comunale del Partito Democratico e presidente della commissione consiliare Lavori Pubblici al Comune di Catania, Niccolò Notarbartolo. Ci auguriamo che la città di Catania sappia riconoscere il valore dell'uomo, dello studioso, del docente e del filosofo, facendo sì che in futuro la sua figura possa essere ricordata, anche con l'intitolazione di una strada o piazza catanese a suo nome: mi farò promotore di questa proposta con l'amministrazione comunale".