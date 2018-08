. La polizia, dopo la segnalazione dell'associazione, ha attivato la procedura d'emergenza per ottenere i dati informatici utili ad individuare l'utente che è stato localizzato in breve tempo in un comune della provincia di Caserta. La polizia postale di Catania ha chiamato immediatamente i carabinieri presenti nelle vicinanze ed è stata raggiunta l'abitazione del minorenne. Del fatto sono stati messi a conoscenza i genitori del 17enne. (Fonte ANSA).