Ha uno spiccato pollice il 48enne catanese arrestato ieri dai carabinieri di Gravina dopo una perquisizione nella sua casa di Valverde., parte della quale posta ad essiccare in uno stendino del bagno e dell'altra invece rinvenuta in cucina, pronta per essere confezionata. La droga, che è stata sequestrata, se venduta avrebbe fruttato oltre 15 mila euro. L’arrestato è detenuto nel carcere di Piazza Lanza.