I residenti, stupiti ed alcuni anche un po' impauriti, non si sono persi d'animo e cellulare in mano hanno cercato di immortalare lo strano oggetto volante.La testimonianza. "Sicuramente non un aereo né un elicottero - commenta ai nostri cronisti giunti sul posto il signor Francesco Santisi ancora esaltato dalla strana visione - eravamo tutti affacciati da balconi e dalle terrazze, l'oggetto era grande un 16 metri quadrati e la luce emanata era forte, fortissima. Non nascondo di aver avuto paura".Una volta recati nello stabile da cui sono partite le segnalazioni, c'è stato anche chi ha detto di non aver visto nulla. "Impossibile non farci caso - prosegue il signor Francesco, aprendoci le porte di casa sua - mi sono accorto dell'oggetto volante verso le 20 e pochi minuti, poco prima dell'ora di cena, e un po' tutti, soffocati dal caldo, a quell'orario prendono una boccata d'aria fuori. Dal nostro palazzo la scena era limpidissima".decide di accompagnarci fuori in balcone, punto strategico della casa, dal quale ha potuto ammirare lo spettacolo. Ma l'oggetto seppur ancora visibile, è molto distante. Secondo quanto raccontato dal testimone l'astronave si sarebbe mossa sia in orizzontale che in verticale.- era a circa 40metri dai tetti dei palazzi, ben visualizzabile. Questa notte di certo dormirò sonni tranquilli, ma sarà una esperienza che non dimenticherò facilmente".