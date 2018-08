rappresentato dal sindaco Enzo Bianco e dall’assessore al Welfare Fiorentino Trojano, e l’Asp etnea, rappresentata dal commissario straordinario Gaetano Sirna. “È la prima volta in Sicilia – ha sottolineato il sindaco Enzo Bianco – che un Comune, in collaborazione con l’Asp, propone, attraverso un protocollo d’intesa, agli assessorati regionali alla Sanità e alla Famiglia di finanziare un progetto integrato che nasca dal territorio e preveda interventi congiunti sia sanitari che sociosanitari. Questo va nella direzione di una sanità sempre più legata al territorio e con il sindaco che rappresenta gli interessi di tutti i cittadini e svolge funzioni di coordinamento”.perché non è mai stata trovata una soluzione vera per il reinserimento di chi ha problemi di salute mentale. Lo sforzo di Asp e Comune sarà quello di individuare un’alternativa al ricovero in residenze ad alta protezione per reinserire questi soggetti nel tessuto sociale e lavorativo”.– psichiatria, neuropsichiatria infantile, patologie da dipendenza e demenza - , un sistema che ha privilegiato la cosiddetta residenzialità ad alta protezione, con un’assistenza 24 ore su 24. Secondo le tabelle nazionali in queste residenze ad alta protezione, si dovrebbero avere 1-2 posti ogni 10.000 abitanti, mentre a Catania ce ne sono 7.ha stabilito che 164 catanesi devono essere dimessi dalle Comunità terapeutiche assistite, a carico dell’Asp, ed essere trasferite in strutture socio-sanitarie, a carico del Comune di Catania che dovrebbe spendere circa 5 milioni di euro all’anno per assisterli., primo in Sicilia e nel rispetto del Piano di azione locale Salute mentale previsto nel Piano sanitario regionale, ha proposto all’Asp di dar vita a un protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività di assistenza e un tavolo congiunto che stili Progetto Pilota di integrazione socio sanitaria per la città di Catania”.da destinare alle strutture residenziali a bassa protezione tipo i gruppi appartamento, a strutture semiresidenziali come i centri diurni, all’assistenza domiciliare.- potranno essere utilizzate per la creazione di nuovi servizi in ambito della Salute Mentale che si riveleranno centrali per l’assistenza sul territorio e anche per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”.Un apprezzamento per il protocollo è stato espresso dall’assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino che, durante una telefonata con il sindaco Bianco, ha chiesto di conoscere il testo dell’accordo che potrebbe rappresentare un esempio da seguire.