Da un po’ di tempo i carabinieri tenevano sotto controllo i movimenti del 31enne, avendo notato a qualunque ora della giornata un particolare afflusso di persone nell’abitazione dell’uomo. Ieri sera, i dubbi divenivano certezze, poiché i militari sono intervenuti effettuando una perquisizione domiciliare nell’abitazione del sospettato a Belpasso: lì, hanno rinvenuto 2,5 kg. di marijuana, suddivisa in tre involucri di plastica, uno occultato in un cassetto di un tavolino della stanza da letto e due in un mobiletto del bagno. La droga, che se immessa nel mercato avrebbe fruttato all’uomo oltre 25.000 mila euro, è stata sequestrata. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato è stato tradotto nel carcere di Piazza Lanza.