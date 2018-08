Nel corso del cordiale colloquio Bianco ha sottolineato la grande importanza che il Teatro Massimo, per la sua storia e la sua tradizione, riveste per la città. Il Sindaco ha ricevuto assicurazione sia dall’assessore Stancheris sia dal commissario Diliberto che si sta lavorando perché i problemi finanziari del teatro lirico catanese vengano risolti al più presto per far sì che si possa tornare in tempi brevissimi all’auspicata gestione ordinaria.per fare il punto sulle questioni che hanno determinato l'attuale situazione dell'Ente, sulle iniziative già intraprese per avviare a soluzione i problemi, e per uno scambio di opinioni.In particolare, sulla questione del pagamento degli stipendi arretrati, il Commissario ha riferito che la Regione Siciliana ha avviato le procedure per l'erogazione delle somme di bilancio, con le quali potranno essere pagate le spettanze. Erogazione che si perfezionerà quando saranno tecnicamente sciolti i rilievi sugli esercizi finanziari precedenti.Le parti sociali hanno mostrato estremo senso di responsabilità e il Commissario straordinario ha apprezzato molto l'offerta di collaborazione propositiva per giungere a una rapida soluzione di tutti i problemi in campo.Per domani organizzato dai sindacati un incontro con la stampa.