Passata la paura, la segretaria provinciale della Cisl Rosaria Rotolo, prova pian piano a rimettersi in sesto ed a tornare alla sua vita. E’ ancora in ospedale, a Caltanissetta, tra le cure dei medici e l’affetto dei suoi cari, in primis la mamma. Il peggio, ormai, è alle spalle anche se l’incidente autonomo che lungo la Catania-Palermo l’ha, suo malgrado, coinvolta rimane sconcertante nella descrizione e nella dinamica.“E’ stata una paura indescrivibile. Quello che ricordo è che mi trovavo in fase in sorpasso quando la mia macchina è finita su una pozzanghera ed a quel punto ho perso completamente il controllo del mezzo”. Da lì, l’Audi sulla quale era alla guida è come impazzita: prima l’impatto su un guard rail, poi un secondo ancora più violento e tremendo; infine, l’auto che si capovolge più e più volte su se stessa terminando ad oltre centocinquanta metri dallo svincolo di Resuttano. La 34enne sindacalista riesce, fortunatamente, ad uscire indenne dall’auto che termina la sua corsa incontrollabile lungo i bordi della carreggiata, posizionandosi sul suo fianco destro. L’istantanea scattata dalla stessa segretaria Rotolo nei minuti in cui attendeva l’arrivo dei soccorsi, spiega bene quanto devastante dev’essere stato avere vissuto quegli attimi infiniti.Ma ho detto a tutti di stare tranquilli”, prosegue Rosaria Rotolo. In ospedale, la segretaria sta provando a recuperare le proprie forze: le micro-lesioni interne che gli erano state diagnosticate (quella che destava più preoccupazioni era alla milza) stanno pian piano riassorbendosi. E questa è una gran bella notizia. Ed un ultimo commento va alle tante persone che non hanno voluto far mancare il proprio affetto: “Sentire così tante persone a fianco mi ha dato tantissima forza. Devo ancora rispondere a tantissimi e lo farò presto. Grazie, grazie di cuore a tutti. Adesso, cancelliamo questo brutto incidente e guardiamo avanti”.