E’ accaduto tutto questa mattina dopo che la preside dell’istituto, Maria Nunzia Mazzarino una volta entrata a scuola ha notato che ammucchiati vicino ad uno degli ingressi del plesso erano stati sistemati una fotocopiatrice e dell’altro materiale didattico pronto ad essere portato via. Segno evidente che la notte precedente, qualcuno si era introdotto all’interno dell’istituto e preparato il terreno per il furto vero e proprio. Echi ha agito lo ha comunque fatto distruggendo il sistema d’allarme intrufolandosi poi da una delle grate (andata divelta) delle finestre che danno all’esterno. I militari dopo l’sos fatto scattare dalla preside sono giunti sul posto ed una volta ispezionato le classi che si trovano a pian terreno, hanno avvertito, invece, degli strani rumori arrivare da sopra. Ed è proprio al piano superiore che i carabinieri hanno sorpreso i due mentre erano intenti a smantellare tutto il possibile. Con le mani nel sacco sono finiti un 28enne ed un 19enne: sono entrambi incensurati ed entrambi paternesi. Per loro l’accusa è adesso di furto aggravato in istituto pubblico nonchè di danneggiamento. Con l’aggravante di essere stati colti in flagranza. Per loro sono scattati gli arresti domiciliari. Che poi siano stati i due arrestati (M. M., le iniziali di entrambi) ad avere preparato anche il colpo legato al materiale didattico è tutto da dimostrare.Distruzione che perdura da anni sotto tanta indifferenza. “Io chiedo all’amministrazione di non abbandonarci – spiega la dirigente scolastica Mazzarino -: non ha senso promuovere tante attività volte al rilancio della scuola e poi essere abbandonati a noi stessi. Ora mi aspetto, finalmente, una presa di posizione forte”.