il cartellone di teatro, cinema, musica, arte, spettacolo e letteratura presentato, nel Palazzo degli elefanti, dal Sindaco e dall'assessore ai Saperi e alla Bellezza condivisa Orazio Licandro.: il Teatro antico, il Castello Ursino, la chiesa di San Nicolò l’Arena, il Cortile Platamone, l'Istituto Ardizzone Gioeni e la Cappella Bonajuto."da una parte dall’entusiasmo dell'assessore Licandro e dall’altra dall'apertura di credito del mondo artistico e culturale catanese nei confronti di questa città che vuole dimostrare di essere viva, dinamica, operosa, teatrale, musicale. Una città che vuole tornare protagonista a livello nazionale e internazionale"., "perché i nostri 'Percorsi', che inseriremo in circuiti internazionali, puntano molto sui luoghi, sulle pietre della città, oltre che sull'autunno, stagione trascurata ma da noi forse più adatta dell’estate al turismo, considerato anche il clima mite mentre nel Centro e nel Nord Europa fa freddo".del recente lascito al Comune, o come quella sulla Catania giudaica, inserita nella Giornata europea della cultura ebraica. Ma ci sono anche i concerti con i violini Amati di Castello Ursino, e tanti altri eventi che rappresentano l'embrione di una grande alleanza tra pubblico e privato per la rinascita culturale, civile e anche economica della nostra città".Erano infatti presenti alla conferenza stampa attori come Tuccio Musumeci, Guia Ielo, Nellina Laganà, Francesca Ferro, registi come Gianni Salvo, numerosissimi altri operatori culturali e grandi personaggi del mondo dell’Opera dei pupi come Italia Napoli. E "Percorsi d'autunno" si aprirà già domani sera, nel Cortile Platamone, proprio con la Marionettistica dei fratelli Napoli che presenta la "Serata di gala dell'opera dei pupi - Dal dramma all'etica a Shakespeare".Oltre al Bellini, lo Stabile, il Teatro della città, l'Istituto musicale Vincenzo Bellini e molte compagnie teatrali e associazioni culturali: Circuito Musicale Siciliano, Latitudini, Piccolo Teatro di Catania, Retablo, Associazione Statale 114, Associazione Darshan, Centro Culture Contemporanee Zo, Associazione MotoMimetico, Associazione Casa dei Santi, Città Teatro Danza, Associazione G.O.D.O.T., Visioni d’Arte.