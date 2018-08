Uno spettacolo originale ed emozionante diviso in due parti. La prima parte è contraddistinta da due atti unici: “Essere…attore”, scritto da Mario Sorbello, e “Il pesciolino” da Pier Paolo Pasolini; la seconda dall’atto unico “Sognare…per la vita”, anch’esso scritto da Mario Sorbello.Ma l’intero spettacolo ha un denominatore comune: l’arte del teatro in tutte le sue sfaccettature, come fonte di speranza per l’uomo e per la società.I tre attori che calcheranno la scena, Maria Luisa Lombardo, Enzo Grasso e Mario Sorbello, daranno vita ad una sorta di girandola dell’arte del recitare con l’obiettivo di emozionare, divertire e far riflettere il pubblico.“Attraverso il sogno, l'immaginazione e la fantasia – dichiara Mario Sorbello - l'uomo avrà sempre un ruolo pregnante nella società. Qualsiasi bruttura soccomberà dinanzi alla bellezza dell'arte e soprattutto dell'arte del recitare”.Lo spettacolo sostituisce l’ “Otello” di Shakespeare, in programma nel ricco cartellone estivo “Riposto Summer Events” allestito dal sindaco di Riposto Enzo Caragliano e dall’assessore al Turismo e allo Spettacolo Gianfranco Pappalardo Fiumara, e chiude la rassegna teatrale estiva ospitata nell’anfiteatro del Centro musicale, riaperto al pubblico dopo tanti anni.