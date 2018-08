della Scienza adatto a ospitare percorsi tematici interattivi su fisica, biologia, robotica, astrofisica ed elettronica, è un peccato ed uno spreco che non sia ancora diventato un luogo di apprendimento e di svago finalizzato alla promozione della scienza e della cultura di cui Catania ha bisogno”. Lo afferma il sottosegretario alla Giustiziarilanciando la campagna per la riapertura a pieno regime della Città della Scienza, già promossa nei mesi scorsi insieme al movimento civico Io Cambio Catania.– dichiara il catanese Berretta – siamo tuttavia consapevoli che l’impegno e i fondi che arriveranno per la ristrutturazione potrebbero, ancora una volta, non essere sufficienti per una gestione continuativa ed efficiente di una struttura museale così complessa”. “Con i ragazzi di Io Cambio Catania abbiamo proposto, e torniamo a farlo, il coinvolgimento dell’imprenditoria locale per il rilancio della Città della Scienza di Catania, un appello che era stato condiviso da chi, a partire da progettisti e docenti, ha curato questo importante progetto, lo ha seguito e lo ha poi visto sfiorire”, prosegue Berretta.. La città dell’Etna Valley, della St Microeletronics e dell’Infn non può rimanere indifferente davanti ad un’opportunità di sviluppo per il territorio che esiste già ma che aspetta solo di essere colta e valorizzata al meglio”. “Da parte mia sono a disposizione per dare il contributo e il sostegno che mi sarà richiesto – conclude il sottosegretario – Auspichiamo che anche il Comune di Catania faccia la propria parte creando le opportune sinergie con l'Università e dando seguito con fatti concreti alla volontà di tornare a far vivere i tanti luoghi di cultura e di incontro che a Catania esistono ma che restano tristemente inutilizzati”.