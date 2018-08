L'indagine, effettuata nell'ambito di un procedimento per il reato di omesso versamento Iva, era stata avviata nel maggio scorso: secondo l'Agenzia delle entrate l'imprenditore, in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'azienda, non aveva rispettato gli obblighi di versamento all'erario dell'Imposta sul valore aggiunto per il 2009.Militari del locale gruppo della guardia di finanza hanno quindi proceduto al sequestro preventivo dei beni ai fini della copertura del debito erariale dovuto. Le indagini patrimoniali sono state eseguite, con il coordinamento degli interventi di competenza dell'Agenzia delle entrate e della Procura della Repubblica, secondo il modulo organizzativo concordato con la sezione di Criminalità economica dell'Autorità giudiziaria.