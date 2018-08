. L'episodio è avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa stamattina. L'automobile sulla quale si trovava, un'Audi, ha prima sbandato sull'asfalto bagnato dalla pioggia e poi capottato. Soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Caltanissetta, dove è ricoverata sotto osservazione. I medici, per precauzione, si sono riservati la prognosi, ma le sue condizioni non sono gravi. Rosaria Rotolo, 34 anni, è stata eletta alla guida del sindacato provinciale della Cisl di Catania a dicembre del 2012, e riconfermata a marzo di quest'anno. Il segretario, tuttavia, non ha riportato fratture e oggi è sottoposta ad accertamenti per verificare eventuali lesioni interne. "Ci siamo sentiti al telefono - spiega il suo predecessore Alfio Giulio - ed è ovviamente ancora scossa scossa per l'accaduto. Tuttavia, sta reagendo bene. C'è un problemino alla milza: per questo è ancora sotto osservazione".Dal vicesindaco Marco Consoli giungono parole di affetto: "A nome dell'amministrazione comunale e mio personale, data l'amicizia che mi lega alla segretaria provinciale della Cisl, le auguriamo pronta guarigione. In questo particolare momento, inoltre, di fronte a quella che si profila una stagione molto difficile dal punto di vista sindacale, abbiamo bisogno di Rosaria, della sua forza e della sua diplomazia. La aspettiamo presto in campo"."Un grosso in bocca al lupo";"Ritornerai più forte di prima. Auguroni";"Forza Rosaria! Riprenditi presto";"Auguri di pronta guarigione...e si ritorna più forti di prima";"Auguri di una pronta ripresa Rosaria. Fortunatamente possiamo dire che è andata bene";"Sono con te!!".