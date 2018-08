Si tratta in entrambi i casi di due agrumeti: uno ricade nella zona del Mulini ed è già parzialmente adibito a “ricovero” per cani randagi; l’altro, si trova a ridosso della frazione di Sferro per il quale va, invece, compreso cosa farne. Nella sede istituzionale dell’ex Palazzo Alessi, l’incontro è servito a prendere un impegno concreto: quello di agire in sinergia con la Prefettura e dare modo, ad esempio, ad associazioni di giovani di creare anche una seria opportunità di lavoro. “Stiamo provando a recuperare questi due terreni garantendo che vengano utilizzati al meglio - spiega il primo cittadino, Mauro Mangano -; adesso, valuteremo le modalità ed i criteri. Ritengo sia un bel passo quello di questa mattina”.“E’ vero - spiega uno dei responsabili di Libera Catania, Renato Camarda - siamo stati “ispirati” da quanto accaduto ad Emanuele Feltri. Ora vedremo il dà farsi: lavoreremo anche con l’amministrazione comunale per vedere di impiegare al meglio due beni che tolti alla mafia verranno messi a disposizione della comunità paternese. Vedremo anche in che modo”.