''Sono contento di essere qui, in una realtà in crescita e in una città fantastica - ha detto Guarente - ho trovato un gruppo solido e motivato, una società sana e una struttura di allenamento fantastica. Ci sono tutti i presupposti per far bene. Non sono uno che segna molto, il fatto che abbia realizzato due reti ai rossoazzurri è casuale. Quest'anno cercherò un'altra squadra a cui fare gol. La mia posizione preferita? Ho giocato sia nel 4-2-3-1 sia nel 4-3-3, sono a mio agio con entrambi i moduli''.L'infortunio che mi ha fermato non è grave, spero di poter tornare a disposizione nel giro di un mese. Lotterò per conquistare una convocazione per il mondiale''. ''La dirigenza ha molte ambizioni, il gruppo pure - ha osservato, invece, Biraghi - sono venuto per imparare da chi ha più esperienza di me. Il Catania è il club che mi ha cercato con maggiore determinazione e poi tutti mi hanno parlato bene di questo club. Questo è il luogo ideale per crescere''.