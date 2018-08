Ieri sera, i militari, a conclusione di un’intensa ed articolata attività investigativa, hanno proceduto ad una per perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo rinvenendo e sequestrando 5 piante di marijuana, dell’altezza di circa 2 mteri, 1,5 chili di foglie e 100 grammi di fiori dello stesso stupefacente, che si trovavano poste ad essiccare, oltre a vario materiale che sarebbe servito per confezionare lo stupefacente in dosi. Le piante erano curate e sistemate in una vera e propria serra nel giardino di casa, coperte da un telone che le riparava anche da eventuali sguardi indiscreti. La droga una volta ultimata ed immessa nel mercato avrebbe fruttato al 49enne oltre 20 mila euro. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.