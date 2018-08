Sono riusciti a superare la prima delle due porte automatiche poste all'ingresso, ma quando stavano per superare anche la seconda, sono stati visti dai dipendenti che dopo avere chiuso e bloccato tutto hanno azionato i sistemi di allarme che hanno messo in fuga i malviventi. Pericolo scongiurato, per l'ufficio e soprattutto per gli oltre 100 utenti che erano nell'ufficio in attesa di riscuotere la pensione, in quanto primo giorno feriale del mese e dunque di pagamento. Nella testa dei ladri, il fatto che proprio la riscossione delle pensioni avrebbe visto le casse della Posta piene di contanti. I carabinieri hanno avviato le indagini, per cercare di identificare i colpevoli.