Era Emanuele Cutrone, 32 anni, originario di Acate ma residente a Vittoria, anche se negli ultimi tempi era ospitato in una comunità di Pedalino. L'uomo era senza documenti ed è stato riconosciuto grazie a un tatuaggio che aveva sul collo, che LivesiciliaCatania ha pubblicato poche ore dopo il sinistro, in seguito all'appello lanciato dalla Polizia postale che ha inviato la foto del segno particolare.reparto di medicina legale del Garibaldi per identificare la salma. Inoltre, sono stati effettuati i rilevamenti tramite le impronte digitali, dal momento che la vittima aveva piccoli precendenti penali. L'identificazione conferma le numerose segnalazioni giunte alla nostra redazione che avevano già dato volto e nome all'uomo travolto sull'asse dei servizi.