Ed è proprio in Commissione che è stata recapitata la missiva: “Non ne possiamo, ora basta. Con la tua politica hai travalicato ogni limite. O ti fermi tu oppure di fermiamo noi e saranno guai per te e la tua famiglia”. Firmato: “I tuoi nemici”. Ad aprire la busta è stato un dirigente regionale.una denuncia in questura. Agli agenti della Digos ha detto di non avere idea di chi possa essere l'autore della minaccia. A Livesicilia dichiara di essere “molto infastidito. Se l'attviità politica può provocare queste reazioni allora bisogna interrogarsi se sia davvero il caso di continuare”.bufera politica attorno all'onorevole dei Democratici riformisti per la Sicilia. In prima Commissione era arrivato il “no” di nove deputati su dieci alle nomine del Cda dell'Irsap. Il presidente Forzese aveva deciso di astenersi dando il via libera all'insediamento dei nuovi vertici dell'Istituto regionale per le attività produttive. La bocciatura, infatti, scatta solo in caso di voto unanime. Le indagini dovranno innanzitutto accertare dove è stata spedita la lettera. Non sarà facile, perché sul francobollo con l'immagine di papa Francesco manca il timbro postale.