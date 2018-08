il 41enne adranita morto dopo essere stato ricoverato in ospedale a seguito dell’incidente occorsogli lo scorso giovedì. La salma verrà, adesso, restituita ai familiari e presumibilmente mercoledì pomeriggio verranno officiati i funerali. L’autopsia era stata disposta dalla Procura etnea per comprendere le cause del decesso dell’uomo che immediatamente dopo il sinistro stradale era apparso ancora cosciente.Antonino Santangelo si trovava a bordo del suo scooter, un Honda Sh, quando si è scontrato con una Fiat Stilo Sw guidata da un 22enne. Dopo l’impatto, la povera vittima è stata sbalzata per diversi metri a terra riportando una serie di ferite interne che lo hanno lacerato sino a morire. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Polizia Municipale di Adrano.