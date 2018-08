dell'uomo investito in pieno da un furgone lo scorso venerdì mattina sull'asse dei servizi.

Oggi pomeriggio è arrivata una segnalazione di diversi lettori da Ragusa attraverso i commenti all'articolo pubblicato da LiveSiciliaCatania il giorno dell'incidente mortale. Il nominativo di una persona italiana è già arrivato anche alla sala operativa della Polizia Municipale di Catania che si sta occupando dell'indagine. I vigili urbani avevano lanciato anche un appello ai cittadini per ottenere informazioni utili a risalire all'identità della vittima che era a torso nudo e senza documenti., un segno particolare che a chi lo conosceva non è passato inosservato.. Il corpo dell'uomo al momento si trova ancora nel reparto di medicina legale dell'Ospedale Garibaldi. In un primo momento, una delle piste più accreditate era quello che potesse trattarsi di uno straniero che aveva trovato alloggio temporaneo nella zona attorno all'aeroporto. Ipotesi, però, che cadrebbe totalmente se il nominativo segnalato dovesse essere confermato in quanto il nome fatto dai ragusani è quello di una persona italiana.il furgone è stato posto sotto sequestro.