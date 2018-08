dopo averla svaligiata, a permettere l’arresto in flagranza di reato per furto in concorso dei catanesi, rispettivamente di 55 e 35 anni.I due malviventi, già condannati più volte per reati specifici,e, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno portato via una serie di oggetti di valore, soprattutto di elettronica.Ma la vittima del furto è rientrata in casa prima che i due malviventi riuscissero a dileguarsi ed ha chiesto l’intervento dei carabinieri.mentre tentavano di raggiungere lo svincolo autostradale di Giarre. Nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati un televisore, una consolle per videogiochi, uno stereo per auto ed un orologio, per un valore complessivo di circa 1000 euro. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.Per Riccardo Rizzo e Sebastiano Viscuso si sono spalancate le porte del carcere di Piazza Lanza a Catania.