la rena e di ridare alla città di Catania rimanendo in centro storico, un mercatino delle pulci che sia l'esempio di uno scambio culturale, sociale ed artistico come lo è nelle grandi città metropolitane europee. Dalla vecchia amministrazione abbiamo ottenuto il passo indietro sullo spostamento a San Giuseppe la rena e la collocazione del mercatino in corso Martiri della libertà. Da quel momento gli occupanti delle fosse di Corso Martiri, che erano state "liberate" da poco, ogni Domenica si ritrovavano sul Corso martiri dando vita al "mercatino delle pulci spazzatura" e al "mercatino delle pulci illegali" uno scempio per la nostra città sia sotto il profilo igienico che su quello legale. Domenica scorsa girando in piazza Dante, oltre ai malumori della solita minoranza di scontenti ed oppositori delle novità, abbiamo trovato una cornice fantastica come quella della chiesa di San Nicolò che ospitava un mercatino di legalità, di igiene ma soprattutto di regole, cosa che fino ad oggi il mercatino delle pulci a Catania sconosceva. Tutto questo grazie all'ottimo lavoro fatto dalle forze dell'ordine in collaborazione con gli amministratori e l'assessore. Abbiamo cercato di capire ascoltando gli operatori, quali modifiche possa attuare l'amministrazione per portare migliorie a questo mercatino ospitato in piazza Dante, perché solo facendo delle proposte concrete e non inutili polemiche, potremmo portare il mercatino delle pulci ad altri livelli. Anche i residenti hanno inviato una raccolta di firme alla municipalità per essere rassicurati dall'amministrazione sulla sicurezza e sulla presenza delle autorità ma non risulta nessuna richiesta per lo spostamento del mercatino. Tutelando i residenti con la massiccia presenza delle forze dell ordine, apportando migliorie su diversi punti evidenziati già domenica dagli operatori, su cui si sta già lavorando e soprattutto avendo dato una grande "ripulita", posso dire che anche se in via sperimentale, domenica si é visto per la prima volta un mercatino delle pulci a Catania".