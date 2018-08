hanno arrestato il 22enne di nazionalità marocchina Mustafà Fakhri per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. In un locale (adibito a dormitorio dallo stesso arrestato) sono stati rinvenuti 538 grammi di marijuana, 420 grammi di cocaina, una bilancia di precisione e 6560 euro.nonché vari oggetti (4 coltelli, 5 ganci per carne macellata, una pistola sparachiodi per la macellazione, 2 mannaie, una mazza in ferro e un paranco completo di catena) utilizzati per la macellazione clandestina. I titolari dell’azienda sono stati pertanto indagati in stato di libertà per l’uccisione e il maltrattamento di animali.